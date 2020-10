Matrimonio a prima vista, primi problemi per Andrea e Noemi

Primi problemi per Andrea e Noemi, i neo-sposi di Matrimonio a prima vista, Un commento del ragazzo infuoca il web.

Matrimonio a prima vista è il docureality più famoso di Real Time. Le regole sono semplici: i protagonisti vengono appaiati dalla direzione e convolano a nozze ancora prima di conoscersi. Una relazione lampo, che può condurli in due direzioni diverse, la prosecuzione del matrimonio o il divorzio. Il programma ha riscosso grande successo ed è oggi alla sua quinta edizione.

Protagonisti delle ultime puntate sono Andrea Ghiselli e Nicole Sonia, originari rispettivamente di Pesaro e Milano. La giovane coppia ha proceduto come da manuale alle famose “nozze al buio” (con un pubblico ridottissimo a causa del Covid) ed è attualmente in luna di miele sul Lago di Como. Le cose, tuttavia, non sembrano andare molto bene.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Beautiful, anticipazioni puntata 15 ottobre: la decisione di Ridge

Matrimonio a prima vista, le critiche dal web ad Andrea

Secondo le prime indiscrezioni, è un atteggiamento molto enigmatico quello che Andrea sta avendo nei confronti di Noemi. Nonostante i baci appassionati e le lunghe conversazioni, infatti, il ragazzo non sembra del tutto convinto di aver fatto la scelta giusta. Prova ne è il voto dato alla “fisicità” della neo-moglie: solo un 7, che non ha affatto convinto il pubblico. Secondo molti, Andrea avrebbe messo Noemi in imbarazzo.

Nonostante questo momento critico, i due sembrano però abbastanza a loro agio l’uno con l’altra e parlano come se si conoscessero da sempre. Neanche le evidenti differenze di carattere e di stile sembrano pesare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Clerici | lutto per la morte dell’illustre collega | FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter