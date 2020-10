Meghan e la sua grande preoccupazione: “Veramente dannoso per la salute mentale e emotiva”

Meghan Markle, la duchessa di Sussex, svela la sua grande preoccupazione. Per lei i social sarebbero da evitare. Ecco il perché

Per molti può sembrare assurdo, ma non per Meghan Markle, la duchessa di Sussex e moglie del principe Henry che ha spiegato qual è la sua più grande preoccupazione degli ultimi tempi. “A volte è meglio non sapere” afferma la donna che preferisce mettersi al riparo dal giudizio degli altri. Come? Togliendo qualsiasi tipo di account social. Lo ha rivelato durante il summit Most Powerful Women Next Gen organizzato dal magazine Fortune, al quale ha partecipato in videoconferenza dalla sua villa in California. Ha anche aggiunto: “Sono molto preoccupata per le persone che ne sono ossessionate”.

Meghan Markle, il suo pensiero riguardo ai social

Così la duchessa ha fatto la scelta di chiudere i suoi profili personali sui social e dal 2018 non è più presente sul web se non per esigenze lavorative. “C’è qualcosa di algoritmico che crea un’ossessione e io credo che sia poco salutare per tanta gente”, ha commentato. Meghan sembra essere molto preoccupata e si riferisce a tutte quelle persone che ne fanno un uso smodato e ad associa la dipendenza a quella che si ha dalle droghe.

Certamente per la Markle sarà impossibile tenersi fuori dal gossip internazionale, visto la carica che ricopre. E’ pure sempre duchessa di Sussex e moglie del principe Henry.



