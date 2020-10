La Toniolo stupenda in un outfit tutto marrone, seduta su un prato di un bosco stupendo fa una riflessione e la condivide

Melita Toniolo condivide su Instagram uno scatto che la ritrae in un outfit total brown, seduta per terra sul prato. Risulta magnifica, ma nella didascalia fa una riflessione sui colori inattesa. “Voi conoscete l’armocromia? è praticamente un’analisi che ci aiuta a capire quali sono i colori che ci risaltano di più (dagli abiti al make up).Non ho ancora capito se è una materia valida o meno perché lunatica come sono, saper che un colore che io amo e che voglio usare potrebbe starmi malissimo mi farebbe innervosire..”.

Poi si rivolge ovviamente al colore marrone che sta indossando e fa intendere che ama quel colore e infatti ha l’armadio pieno di vestiti marroni. In fine chiede aiuto ai follower, chiede se conosco questo studio e se è vero.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Grande Fratello, Patrizia De Blanck accusata di razzismo: bufera in casa

Melita Toniolo mamma sexy e showgirl

Visualizza questo post su Instagram -Ci vogliono sia il sole sia la pioggia per fare un arcobaleno.-🌈❤️ Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo) in data: 13 Set 2020 alle ore 1:54 PDT

Melita Toniolo su Instagram è molto attiva, ha infatti 1,1 milioni di follower. Sui social condivide la sua quotidianità come madre di un bambino piccolo, tra pappette, giochi e tanti baci. Tuttavia è anche un personaggio pubblico e fa da testimonial ad alcuni marchi, oltre che a essere una giurata nel programma musicale di Michelle Hunziker, All Together Now. Le cui riprese sono ricominciate a fine settembre e inizio ottobre.

La Toniolo aveva condiviso una foto dove appariva negli studi Voxon mentre la truccavano e pettinavano. La vita frenetica dunque delle mamme che lavorano nel mondo dello spettacolo. La Toniolo è molto apprezzata anche per il fatto di essere al naturale, senza aver quindi subito ritocchini di qua e di là.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Anna Tatangelo | minacciosa e seducente in latex rosso | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Last day !☀️ . . . #backstage #staytuned Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo) in data: 6 Ott 2020 alle ore 3:14 PDT

Nonostante le abbiano fatto notare che è più in formissima come una volta, e che i segni dell’età si vedono. Lei sostiene che non le importa e che vuole assomigliare a suo figlio, cosa che non sarebbe possibile se si snaturasse il viso con ritocchi estetici.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.