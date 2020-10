Mercedesz Henger, fuoco e fiamme su Instagram: solo il lato B in primo piano – Foto

Mercedesz Henger infiamma Instagram: solo il lato B da infarto in primo piano: la foto mozzafiato fa impazzire i followers.

Mercedesz Henger sempre più bollente su Instagram dove sfoggia, con orgoglio, il suo lato B assolutamente perfetto e mozzafiato con cui manda puntualmente in delirio i fans che, con le sue foto, sognano anche con il freddo. In costume, a bordo piscina, con un costume total black intero e apparentemente castigato sul lato A, Mercedesz incanta letteralmente gli utenti di Instagram che aspettano sempre una sua foto in costume.

Se, infatti, il lato A, come si può intuire dal costume che indossa è completamente coperto, lo stesso non accade con il lato B che viene evidenziato dalla posa come potete vedere qui sopra. Un lato B da sballo per la figlia di Eva Henger che, orgogliosa del proprio corpo che allena quotidianamente, lo sfoggia sui social per la gioia dei suoi fans.

Mercedesz Henger, foto con lato B in mostra ma con l’intruso

Il lato B di Mercedesz Henger è tra i più amati dagli utenti di Instagram. La fidanzata di Lucas Peracchi lo mette in mostra nella maggior parte delle sue foto lasciando letteralmente incantati non solo gli uomini, ma anche le donne che, spesso, le chiedono l’allenamento che segue per potersi mantenere in forma perfetta. Ad essere innamorata del fondoschiena di Mercedesz c’è anche l’intruso che vedete nella foto qui in alto. Oltre alla Henger, infatti, nell’immagine c’è anche una vespa arrivata sulla scena nel momento in cui veniva scattata la foto.

Ma qual è il metodo d’allenamento seguito da Marcedesz per sfoggiare un fisico così tonico con muscoli ben evidenziati? Su Instagram, è stata la stessa Mercedesz a pubblicare un breve video in cui mostra alcune esercizi.

Mercedesz, dunque, segue un allenamento durissimo. In pochi anni, infatti, è riuscita a trasformare il suo corpo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter