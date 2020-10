Per Michela Persico è tempo di darsi da fare. Lei segue il suo Daniele Rugani nella nuova avventura calcistica. Ed impara la lingua così.

Visualizza questo post su Instagram Francese non ti temo 🇫🇷😜 #studygram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 14 Ott 2020 alle ore 3:14 PDT

Da Michela Persico arriva uno scatto davvero niente male. La bella giornalista originaria di Bergamo mostra di avere subito recuperato nella quasi totalità la forma migliore, dopo la recente gravidanza. La ragazza ha infatti dato alla luce il piccolo Tommaso, rendendo il suo compagno Daniele Rugani un neo papà felicissimo.

LEGGI ANCHE –> Arisa | look tutto nuovo per lei | ‘Ora sei proprio bella’ | FOTO

Nel frattempo, proprio negli stessi giorni, il 26enne centrale difensivo toscano ha lasciato la Juventus, trovando una nuova squadra. Rugani ha firmato infatti per la compagine transalpina del Rennes. E questa nuova esperienza rappresenta ora un importante cambiamento di vita anche per la 29enne lombarda. I due convivono insieme dal 2015, anno in cui si sono fidanzati. E Michela non lascerà andare il suo Daniele in Francia da sola.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo | minacciosa e seducente in latex rosso | FOTO

Michela Persico, nuova vita in Francia con Daniele Rugani

Visualizza questo post su Instagram E sono già 3 settimane di te piccolo puffetto mio👶💙 #bebè #mylife Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 9 Ott 2020 alle ore 3:02 PDT

Perciò è sorta la necessità di imparare il francese. Ed ora la Persico si fa ritrarre su Instagram mentre tenta un approccio da autodidatta con la nuova lingua. Ma l’attenzione dei followers è tutta per l’aspetto fisico di lei, che indossa un abitino a modo suo succinto. Le bellissime forme dei mamma Michela vengono messe in risalto.

LEGGI ANCHE –> Irina Shayk, la bomba russa stesa sul letto: eros e sensualità – FOTO

Il tutto mentre lei libera i suoi bellissimi capelli biondi e rivolge all’obiettivo un tenero sguardo. Nelle sue intenzioni c’è quella di apprendere quanto prima il francese, per meglio affrontare la nuova esperienza sua e del proprio compagno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.