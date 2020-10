Miriam Leone, in treno scopre tutto, ma proprio tutto. Un sogno – FOTO

In viaggio in treno per una meta sconosciuta, Miriam Leone mostra delle gambe da favola. L’ex Miss Italia è davvero un sogno.

Classe 1985, Miriam Leone è stata una delle Miss Italia più amate degli ultimi quindici anni. Modella dal fascino irresistibile e conduttrice di grande personalità, la bellissima miss siciliana si è recentemente cimentata anche con la recitazione. Proprio in questi mesi dovrebbe uscire al cinema il live action di Diabolik con protagonista Luca Marinelli e nel quale la Miriam interpreterà Eva Kant. Un progetto che implica un cambio di look notevole: capelli biondi (prima di tutto) e tutina nera in pelle. Uno spettacolo di rara bellezza a cui non vediamo davvero l’ora di assistere!

Nell’attesa la miss delizia il suo pubblico con un accattivante scatto in treno, nel quale scopre le gambe sensuali e chilometriche. Lo troverete nella prossima pagina!

Miriam Leone, uno spettacolo di sensualità