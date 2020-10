Momento difficile per Alessandro Borghese? Il post che incuriosisce

Alessandro Borghese fa preoccupare per via del suo ultimo post. Lo chef comunica il suo bisogno di sorrisi, cosa sarà successo?

Oggi è uno degli chef più apprezzati e seguiti del panorama italiano, non solo in tv e nei suoi ristoranti ma anche sui social con 1,8 milioni di followers che lo seguono. Parliamo di Alessandro Borghese, il cuoco che si fa riconoscere per i suoi lunghi e scuri capelli, gli occhiali neri marcati e un sorriso che sul suo volto non manca mai.

Primogenito dell’attrice Barbara Bouchet, Alessandro ha studiato tanto ed è stato in giro per il mondo lavorando in tantissimi ristoranti di prestigio. Poi però decide di tornare in pianta stabile in Italia, la sua patria e costruire qui quello che sarà il suo futuro lavorativo e privato. Dal 2009 è sposato, infatti, con Wilma Oliverio che le ha regalato due figlie, Alexandra e Arizona e lavora anche in televisione. Famosissimo è ormai il suo programma Alessandro Borghese – 4 ristoranti in onda su Sky.

Il suo essere sempre molto ironico, spontaneo e solare gli ha permesso di conquistare il suo pubblico che lo ama e lo segue proprio per questo.

LEGGI ANCHE –> Romina Power torna da Al Bano, una FOTO lo conferma

Alessandro Borghese e il bisogno di sorriso, il post su Instagram

Come dicevamo il sorriso è quello che non manca mai sul volto di Alessandro Borghese, chef e persona estremamente positiva e solare. Molti infatti pensano che la sua risata sia la sua carta vincente tanto che in molti l’hanno definita altamente contagiosa. Anche nelle foto che condivide su Instagram il sorriso non manca mai e sotto ogni scatto gli apprezzamenti per lui sono proprio per questo.

E di sorriso parla anche nell’ultimo post Alessandro Borghese ma lo fa forse con un velo malinconico. Un bel selfie e un sorriso a bocca aperta ha postato ma è la didascalia che lascia pensare: “A volte un pensiero positivo e un sorriso in più, possono aiutare a vedere alcuni momenti in maniera più nitida. Sometimes a positive thought and a smile more, can help you see certain moments more clearly. 😉”.

Cosa vorrà mai dire? C’è qualcosa che non va per lui e dice a sé stesso di essere positivo e di affrontare tutto con il sorriso? Oppure è un semplice messaggio di incoraggiamento per i suoi fans.

LEGGI ANCHE –> La figlia di Amadeus è uno spettacolo. Sapete chi è?

Sarà forse successo qualcosa nella sua vita che lo spinge a cercare un ulteriore sorriso per affrontare un momento no? Il post incuriosisce ma per capire se ci sia o no un momento difficile nella vita dello chef forse bisognerà solo continuare a seguirlo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.