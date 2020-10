Oriana Sabatini, prove di look e outfit sensuali: bellezza trasgressiva – FOTO

Primo piano in double face per Oriana Sabatini. Lady Dybala è coperta da “veli” di sensualità che mettono in difficoltà i follower

In questo periodo di difficoltà sanitaria, tra le vip in “canna” su Instagram non può passare inosservata la notorietà di Oriana Sabatini. Lady Dybala ultimamente è particolarmente colpita da un “velo” d’apparenza a lei, non troppo usuale.

La 24enne di Buenos Aires è nota al suo pubblico, perchè risponde nelle vesti di “coniugata” Dybala, l’attaccante argentino della Juventus. Il suo compagno di vita, in queste ore è impegnato con la sua sèlecciòn per qualche amichevole di lusso, ma mai come stavolta è pronto per tornare a “ruggire” in Serie A.

Il numero 10 di Andrea Prilo subisce spesso degli affaticamenti muscolari che lo tengono lontani dal campo e dalle possibilità di fare affidamento su di lui. Nella passata stagione, il suo ingresso in campo contro il Lione, negli ottavi di Champions League è stato segnato da un brutto infortunio al piede “caldo” sinistro e per questo è stato costretto anzitempo a lasciare il terreno di gioco, nonostante il suo ingresso tardivo.

Ma ora Dybala si sente nuovamente rinato ed è pronto a “deliziare” con le sue giocate, la platea juventina. Sarà contenta Lady Oriana, anch’ella alle prese con alcuni cambiamenti del suo aspetto fisico ed estetico in generale.

Oriana Sabatini dà spettacolo nel camerino della moda: prestazione “super”

L’attrice e modella “tuttofare” sudamericana è entrata già da tempo nel cuore dei suoi follower di Instagram con scatti davvero mozzafiato. Merito dei tempi estivi, che l’hanno incoronata più di una volta, “regina” incontrastata del web

Anche stavolta la modella argentina non ha tradito le attese e ha sfoggiato nel “camerino” delle grandi occasioni, un look davvero affascinante, con quel “groviglio” di capigliatura nera a farla da padrona e la mano galeotta portata in quella direzione, in segno di “eccitazione” giovanile.

In dosso un top unico “pezzo”, di pizzo bianco, che non lascia allo oscuro i lati proibitivi della sua sensualità, quali il dècollète in avanscoperta e un accavallamento di gambe da prima della classe.

Completa la sua “interessante” performance, il tocco “magico” della stilista, mentre le allaccia un pantalaccio rosa davvero entusiasmante, che mette a nudo una parte del lato B da “togliere il fiato”. Oriana, questa volta ha davvero conquistato il web con una prestazione da “migliore in campo”!

