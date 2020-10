Un operaio è morto ed uno è rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro consumatosi all’interno dell’Acegas Aps di Padova.

Tragedia sul lavoro, questa mattina a Padova, dove un operaio di 47 anni ha perso la vita ed un suo collega è rimasto ferito. Stando alle prime informazioni, intorno alle 10, i due operai stavano svolgendo delle operazioni all’interno di una buca profonda un paio di metri, nella struttura dell’Acegas Aps di via Montà. Improvvisamente il terreno ha ceduto ed ha travolto i due schiacciandoli contro la condotta dell’acquedotto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto far nulla per il 47enne, deceduto per le ferite riportate nell’incidente. Il collega è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri ed il personale dello Spisal, intervenuti sul posto.

Un morto ed un ferito, questo il tragico bilancio dell’incidente sul lavoro consumatosi questa mattina, mercoledì 14 ottobre, intorno alle 10 a Padova, all’interno della struttura dell’Acegas Aps di via Montà. Stando ad una prima ricostruzione, fornita dalla stampa locale e dalla redazione de Il Gazzettino, i due operai si trovavano all’interno di una buca, profonda alcuni metri, per effettuare delle operazioni volte al posizionamento di alcuni tubi dell’acquedotto. Improvvisamente, il terreno circostante alla buca ha ceduto ed ha investito i due colleghi schiacciandoli contro la condotta.

In pochi minuti, presso la struttura, sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale medico del Suem 118. I pompieri hanno avviato subito le operazioni per recuperare gli operai che sono stati portati in una zona sicura ed affidati allo staff medico. Purtroppo per uno dei due, un uomo di 47 anni, non c’è stato nulla da fare ed i soccorsi hanno potuto solo dichiarane il decesso sul posto. Il secondo, riferisce Il Gazzettino, dopo le prime cure è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Intervenuti anche il personale dello Spisal (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro) ed i carabinieri per gli accertamenti del caso utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

