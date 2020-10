Paola di Benedetto e Federico Rossi: arriva il grande passo – FOTO

Anche per Paola di Benedetto e Federico Rossi è arrivato il momento di fare il grande passo. L’influencer lo annuncia con un post sul web.

Sono passati ormai diversi anni dal giorno in cui Paola di Benedetto e Federico Rossi resero pubblica la loro relazione. Un legame a lungo osteggiato dai fan di entrambi, complice anche l’atteggiamento provocatorio del cantante, che ce l’ha messa proprio tutta per discostarsi dall’immagine di “idolo delle ragazzine”. A quasi tre anni di distanza, tuttavia, i due stanno ancora insieme edile loro rapporto sembra più forte e solido che mai. Persino quel periodo buio della loro relazione, in cui si vociferava che il cantante (voce del famoso duo Benji&Fede) avesse tradito la Di Benedetto, pare oggi quantomai lontano.

Ora la coppia si prepara dunque a compiere un passo decisivo, che potrebbe cambiare per sempre le sorti della loro relazione. Andate alla pagina successiva per scoprire di cosa si tratta.

Paola di Benedetto su Instagram: “Si va…”