Paola Turani fa colazione in intimo, il web impazzisce

Paola Turani ha condiviso una foto su Instgram mentre è intenta a fare colazione, però è in intimo e il web va in delirio

Visualizza questo post su Instagram Colazione dolce 💕 #buongiorno #suppliedby Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani) in data: 13 Ott 2020 alle ore 3:05 PDT

L’influencer, è tra le più seguite del momento. In passato è stata una modella ma a causa dei canoni troppo severi sul peso e la corporatura, ha rinunciato a fare quel mestiere. In ogni caso oggi può posare come modella senza nessuna regola imposta da altri, ma come vuole lei e come si piace lei. Ai suoi follower fa impazzire, su Instagram e ha 1,5 milioni. Paola ha un fisico mozzafiato ed è bellissima, infatti i suoi post hanno moltissimo successo ed è apprezzata sia dagli uomini che dalle donne anche per la sua ironia e simpatia.

L’ultima foto della Turani fa sognare i follower

Visualizza questo post su Instagram A volte ritornano 🙃 Ciao Lago di Como! Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani) in data: 12 Ott 2020 alle ore 10:30 PDT

L’ultimo scatto della Turani fa il giro di tutto il web con un successo pazzesco. Nella foto l’influencer è intenta a fare colazione in un albergo super lusso, sul lago di Como in biancheria intima. Una visione meravigliosa, lei con una vestaglia minuscola aperta davanti e che le scivola dietro la schiena. Si intravede l’intimo e dietro il lago stupendo.

Ovviamente i like impazzano sulla foto della modella, oltre 50,000. I commenti sono positivi e di adorazione. “Essere sensuali e mai volgari: la Tury fine”. Lei risponde quasi a tutti con cuori e ringraziamenti. La donna è molto amata anche da questo punto di vista, è molto presente per i suoi fan e non ha mai un atteggiamento sopra le righe o arrogante.

Paola è genuina e semplice, vive con suo marito e i suoi due cani che ama moltissimo. Ama le passeggiate autunnali in mezzo ai boschi e adora la montagna. Paola è sempre sorridente e diffonde il messaggio di positività ai suoi follower, che non è cosa da poco.

