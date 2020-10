Questo frutto è un concentrato di benessere, ma in pochi lo sanno

Un frutto tipico della stagione autunnale, è un concentrato di benessere anche se solitamente non viene promosso per come merita. Scopriamo qual è.

Autunno è la stagione dei cachi. In molti attendono questo periodo dell’anno per gustare il frutto succoso per eccellenza. Merito di una polpa ideale da consumare anche con cucchiaino. Un frutto molto amato ma anche criticato, molti infatti preferiscono non consumarlo in quanto accusato di essere troppo calorico. Il frutto dalle tonalità dell’arancione, viene coltivato per la prima volta in Oriente – precisamente in Cina – ed ha acquisito subito un significato spirituale. L’albero infatti viene considerato delle sette virtù. Nel XVIII secolo arriva in Europa ma non ne vengono apprezzati i frutti. Limitato a pianta ornamentale, solo un secolo dopo ovvero nel XIX secolo gli europei ne hanno gustato il frutto. Presto seguirono numerosi studi sul frutto per ricavarne delle proprietà benefiche.

I cachi, proprietà e benefici del frutto autunnale

Tra le numerose proprietà, i cachi ridurrebbero il colesterolo cattivo. A questa scoperta si è arrivata grazie ad uno studio condotto da numerosi ricercatori. Secondo tale studio i ricercatori avrebbero testato il frutto sui topi di laboratorio; il 20% del colesterolo è stato ridotto grazie alla presenza di antiossidanti presenti nei cachi. La consumazione del frutto ridurrebbe altresì il colesterolo cattivo – 31% – e interviene sul valore dei trigliceridi. Un’ulteriore conferma della validità della dieta mediterranea e di come portare a tavola sempre cibi diversi. Un consumo di frutta e verdura varia assicura benessere per l’organismo. Un’incentivo insomma a consumare i cachi; al pari degli altri frutti – come la banana o l’uva che sono particolarmente zuccherini – il segreto sta nelle giuste porzioni.

Il frutto autunnale per eccellenza: morbido, dalla polpa invitante. Perfetto sia a colazione che a merenda, è adatto in ogni momento della giornata, merito del suo interessante valore nutritivo.

