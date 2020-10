Romina Power torna da Al Bano, una FOTO lo conferma

Romina Power torna dal suo ex marito, Al Bano Carrisi e lo comunica a tutti su Instagram con una bellissima foto che non lascia dubbi

Romina Power torna da Al Bano. Sì, torna in Puglia la sua compagna di palcoscenico e ormai ex moglie. La cantante americana si era allontanata per un periodo ma il suo cuore l’ha portata nuovamente vicino il suo grande e forse unico amore della sua vita.

Cellino San Marco è per eccellenza la città di Al Bano, in tutto e per tutto. è qui che è cresciuto ed è qui che è rimasto nonostante la fama e la popolarità. Le Tenute Carrisi oggi sono una grande e importante realtà che il cantante ha costruito e porta avanti con grande dedizione. È qui che oggi Al Bano vive con la sua compagna, Loredana Lecciso ed i loro due figli. Dopo un periodo un po’ turbolento durante il quale i due si erano allontanati, tra di loro è tornato il sereno e hanno trascorso tutto il lockdown uniti e felici.

Cosa ne penserà dunque la Lecciso del ritorno di Romina in Puglia? Inutile negarlo tra le due non c’è stato mai un rapporto idilliaco e forse Romina per Loredana è stata e continua ad essere una presenza ingombrante.

Romina Power ritorna vicino ad Al Bano, di nuovo in Puglia

Visualizza questo post su Instagram Vorrei fermare l’estate qui per sempre … Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 11 Ott 2020 alle ore 5:21 PDT

Di nuovo in Puglia dunque Romina Power così come testimonia questa bellissima foto pubblicata qualche giorno fa. Non lo dice chiaramente ma lo scatto sta quasi a voler significare “Sono tornata”.

Non ha saputo resistere la cantante americana, non ha saputo fare a meno di quel mare, di quei profumi e di quella terra che oggi sente anche un po’ sua. Di certo la Puglia per lei significa tanti ricordi, belli ed amari, di una vita intensa vissuta accanto ad Al Bano.

Dopo la loro separazione il cantante di Cellino San Marco si è rifatto una vita, lei non si legata sentimentalmente più a nessuno.

Penserà ancora ad Al Bano? Romina potrebbe essere di nuovo un possibile pericolo per la ritrovata felicità tra l’ex marito e la sua compagna Loredana? Tutto ancora da scrivere.

