Rosa Perotta a Venezia mostra bellezza e un seno esplosivo-FOTO

La Perotta sembra una principessa sul balcone di un albergo a Venezia, è meravigliosa e mostra un lato A notevole

La Perotta in un abito da sera nero con spalline e aperto sul lato A è davvero magnifica. Sembra una principessa di altri tempi, elegante e raffinata. Lei stessa scrive nella didascalia “Se non mi conoscete, ci avreste quasi creduto che fossi una principessa…ammettetelo”. Poi ironizza dicendo “Ma purtroppo mi conoscete”. Il fotografo di questo scatto è ovviamente l’immancabile compagno e padre di suo figlio Pietro Tartaglione.

La storia d’amore di Rosa Perotta e Pietro Tartaglione

La love story che ha incantato tutti, nata nel famoso programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, è quella di Rosa Perotta e Pietro Tartaglione. Lei era la tronista e lui il corteggiatore, fino alla fine la decisione di Rosa era messa in dubbio. C’era Pietro ma c’era anche un’altro corteggiatore che a Rosa piaceva molto. Tuttavia alla fine il cuore ha portato Rosa a scegliere l’uomo giusto per lei, Pietro.

I due da subito sono molto affiatati e innamorati. Vanno a convivere a Napoli dove lui ha lo studio perché lavora come avvocato. L’influencer decide poi di partecipare all’Isola dei famosi e i due si separano per un periodo. Il loro amore però rimane forte e non si fa scalfire da nulla. Tanto che quando Rosa finalmente arriva in studio direttamente dall’isola, si trova un trono e il suo fidanzato che la attende. Lui la fa sedere e si inginocchia davanti a lei, così le chiede di sposarlo e lei dice sì. Le nozze che erano programmate per giugno 2019 devono però attendere, perché nel frattempo Rosa rimane incinta. Il bimbo, Domenico nasce ed è la gioia dei neo genitori.

L’ex tronista riprende spesso il bambino e mostra le divertenti gag della famiglia felice formata dai 3. Al momento delle nozze non si sa più nulla, anche il periodo del covid-19 non avvantaggia certo le cerimonie. Dovremmo aspettare quindi per vedere Rosa in abito bianco.

