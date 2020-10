Dopo il coming out di Gabriel Garko e la seguente smentita di molte storie d’amore televisive, arriva anche quella di Serena Autieri

L’attrice, Serena Autieri smentisce la storia d’amore con Gabriel Garko che risale al periodo in cui giravano l’Onore e il Rispetto. Tutte le relazioni di Garko avute negli anni si sono rivelate quasi tutte finte, atte a fare pubblicità ai film e fiction che interpretava. Negli ultimi giorni molte attrici hanno parlato della finzione di queste storie loro stesse.

Adua ha rivelato la sua finzione in diretta con Gabriel, anche Eva Grimaldi ha confessato la verità e ora Serena. Ma allora il pubblico si domanda se sia sempre stato tutto finto sin dall’inizio. C’è almeno mai stata una vera storia d’amore, o era tutto falso? Questa è la domanda che si pongono tutti, e che mette in difficoltà Gabriel Garko.

La relazione con Serena Autieri era falsa

Quando la Autieri e Garko girarono l’Onore e il Rispetto, la sua vicinanza a Garko fece pensare che tra i due ci fosse amore. Tuttavia la storia è stata smentita. La Autieri è stata ospite in un programma dove l’hanno intervistata, chiaramente gli hanno rivolto la domanda su Garko. Lei infastidita ha risposto che non sono mai stati fidanzati, lavoravano solamente insieme. Inoltre l’Autieri rimarca sul fatto che preferisce non parlare di questi argomenti nel 2020, ma anche perché è storia vecchia e ora lei è sposata e ha una figlia. Sembra che l’Autieri voglia chiudere questo capitolo del passato e lasciarselo alle spalle. Infondo sono passati tanti anni, che senso ha rivangare ciò che è stato o non è stato.

Gabriel Garko invece dopo aver rivelato il suo segreto in diretta, al Grande Fratello Vip è stato ospite prima a Verissimo da Sivlia Toffanin, per un’intervista profonda e introspettiva. Poi è stato ospite da Barbara D’Urso a Live non è la D’Urso dove ha affrontato le sfere e quindi i pareri e le critiche degli ospiti in studio. Di critiche ne ha ricevute tante, sopratutto per la scelta di aver rivelato la sua verità in un reality come il Grande Fratello.

Alcuni lo hanno accusato invece di aver lanciato la bomba per ottenere attenzione mediatica. In ogni caso qualche porta per Gabriel si è aperta, infatti pare che sia stato coinvolto da poco in una fiction di cui però ancora non si sa nulla. Dopo tutto questo, sono in molti ad essere curiosi di rivedere Gabriel in televisione sotto un’altro punto di vista

