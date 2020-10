Shaila Gatta | in dolce compagnia su Instagram con una ‘lei’ | FOTO

La bellissima Shaila Gatta ci mostra una amica davvero speciale. La velina mora di ‘Striscia la Notizia’ fa impazzire tutti con questo scatto.

Da tempo Shaila Gatta allieta le serate di tanti telespettatori con i suoi stacchetti a ‘Striscia la Notizia‘. Lei e la collega Mikaela Neaze Silva sono bellissime e stanno battendo anche diversi record di longevità per essere una delle coppie orami più presenti in qualità di veline all’interno del celebre telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci.

LEGGI ANCHE –> Michela Persico | a lezione con le curve in bella mostra | FOTO

Proprio sul set Shaila ha colto l’occasione per farsi ritrarre con una dolcissima cucciola. Lei si chiama Mes e ha il pelo completamente scuro. Nero proprio come la fluente chioma della 24enne originaria di Aversa, in provincia di Caserta ed al confine con quella di Napoli. Lei è bellissima e scherza su questa comune colorazione con il quale anche Mes appare. “Siamo entrambe more, io però ho i capelli più lunghi”, scrive lei in un divertente post pubblicato sul suo profilo personale Instagram.

LEGGI ANCHE –> Arisa | look tutto nuovo per lei | ‘Ora sei proprio bella’ | FOTO

Shaila Gatta, lo scatto social con la cagnolina fa tenerezza

Per quanto riguarda la vita privata, Shaila fa coppia fissa già da un bel pò con Leonardo Blanchard. Lui è un ex calciatore con diverse presenze sia in Serie B che C, e con anche delle esperienze televisive di rilievo. Oggi Leonardo gestisce un negozio di abbigliamento di proprietà della sua famiglia già da diverso tempo.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo | minacciosa e seducente in latex rosso | FOTO

La coppia aveva dovuto lasciarsi in occasione del lockdown che aveva paralizzato l’Italia intera tra marzo e maggio. Un provvedimento preso per arginare l’emergenza Coronavirus e che ha sconvolto la vita di tanti. Poi però i due innamorati si sono finalmente potuti incontrare e hanno vissuto delle bellissime vacanze estive.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.