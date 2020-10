Secondo un recente sondaggio effettuato dalla società di ricerche Swg, la Lega ed il Partito Democratico perdono consensi, ma rimangono al primo ed al secondo posto.

Un nuovo sondaggio effettuato dalla società di ricerche Swg ha inquadrato l’attuale fiducia degli italiani nei partiti politici. Una rilevazione che ha inquadrato, dunque, quale sarebbe la situazione attuale se si dovesse andare subito al voto a livello nazionale, dopo la tornata elettorale amministrative e regionali. Dal sondaggio della Swg, realizzato per il Tg La7, è emersa una nuova flessione della Lega che comunque rimane saldamente in testa con un discreto margine sul Partito Democratico, anch’esso in calo. Guadagnano, invece, consensi Fratelli d’Italia ed il Movimento 5 Stelle.

Sondaggio politico Swg: in calo Lega e Partito Democratico, salgono Fdi e Movimento 5 Stelle

Lega e Partito Democratico in calo, ma con lo schieramento di Matteo Salvini ampiamente in vetta nei consensi. Questo è quanto emerso dall’ultimo sondaggio effettuato dalla società di ricerche Swg per il Tg La7. Secondo la rilevazione, il Carroccio al 12 ottobre si attesta al 24,4 % rispetto al 24,8% di una settimana prima. Subito dietro, il Partito Democratico che passa dal 20,8 al 20,5%, con una perdita dello 0,3 punti percentuali. Rimane al terzo posto Fratelli d’Italia che nelle scorse settimane ha operato il sorpasso sul Movimento 5 Stelle. Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 16,2% guadagnando lo 0,2% rispetto a lunedì scorso. Salgono anche i pentastellati dal 15,2 al 15,5% (+0.3%) riguadagnando terreno rispetto a Fdi. Ancora in calo, invece, Forza Italia di Silvio Berlusconi che passa dal 6 al 5,9% con una perdita dello 0,1%.

Per quanto riguarda i partiti minori, che non raggiungono il 5% dei consensi, quasi tutti fanno registrare un segno positivo ad eccezione di Azione. Il partito di Carlo Calenda perde lo 0,2 e si attesta al 3,1 alle spalle de La Sinistra Articolo Uno che passa dal 3,4 al 3,5%. Italia Viva di Matteo Renzi torna a guadagnare fiducia con un +0,2 che gli consente di raggiungere il 3%. Salgono rispettivamente al 2,8 (+0,3%) e all’1,8 (+0,2%) +Europa e Verdi. Fanalino di coda il partito di Toti Cambiamo! Che grazie ad un segno positivo dello 0,1% passa all’1,4%.

Infine, secondo il sondaggio di Swg, le altre liste raccolgono complessivamente il 2,6%, ossia lo 0,4% in meno rispetto alla scorsa settimana.

M.S.