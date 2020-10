Trattore si ribalta e precipita in un dirupo: uomo muore dopo un volo di di circa 40 metri

Un uomo di 53 anni è deceduto in provincia di Sondrio precipitando con il trattore, sul quale viaggiava insieme ad una donna, in un dirupo.

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri in Val Grosina, in provincia di Sondrio, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima stava percorrendo una strada di campagna a bordo di un trattore insieme ad una donna. Improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo agricolo si è ribaltato ed è precipitato in un dirupo. Un volo di circa 40 metri che non ha lasciato scampo al 53enne per cui ogni tentativo di soccorso è risultato vano. La donna che si trovava sul mezzo è stata trasportata in ospedale, dove ora si troverebbe ricoverata in gravi condizioni.

Un uomo di 53 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, martedì 13 ottobre, in un terribile incidente consumatosi lungo una strada di campagna che conduce da Fusino a Eita, nel territorio di Grosio, in provincia di Sondrio. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Giorno, la vittima, di cui non si conoscono le generalità, si trovava a bordo di un trattore insieme ad una donna. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato precipitando in un dirupo da un’altezza di circa 40 metri.

Sul posto sono arrivati il personale del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Una volta recuperati i due, il soccorso alpino li ha affidati allo staff medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 53enne. La donna, rimasta ferita in modo grave, è stata trasportata in eliambulanza presso l’ospedale di Sondrio, dove ora sarebbe ricoverata.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita all’uomo. Da chiarire anche le cause che hanno causato il ribaltamento del trattore poi finito nel burrone.

