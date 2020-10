Usa, bambino di 11 anni ruba uno scuolabus e si schianta contro un albero

Negli Usa, un bambino di soli 11 anni ha rubato uno scuolabus e, dopo averlo guidato per circa 40 minuti, si è schiantato contro un albero.

Un bambino di 11 anni è stato ammanettato ed arrestato dalla polizia, dopo aver rubato uno scuolabus con il quale si è schiantato contro un albero. È accaduto negli Stati Uniti, a Baton Rouge, in Louisiana. Secondo quanto ricostruito, il bimbo avrebbe prima rubato il mezzo scolastico dal parcheggio di un asilo e, dopo aver percorso circa 20 chilometri inseguito da diverse pattuglie della polizia, si è schiantato contro un albero. Dopo l’impatto, l’11enne è stato arrestato dalle forze dell’ordine che stanno indagando sulla vicenda. Le immagini dell’inseguimento, riprese da alcuni automobilisti, hanno fatto il giro del web.

Usa, panico in strada: bambino ruba uno scuolabus e si schianta contro un albero dopo 45 minuti

Attimi di terrore quelli che si sono vissuti domenica scorsa a Baton Rouge, in Louisiana, negli Usa, dove un bambino di 11 anni ha percorso circa 20 chilometri alla guida di uno scuolabus che aveva precedentemente rubato. Secondo quanto riportato dall’emittente Abc News, il bimbo avrebbe rubato il mezzo, dotato probabilmente di un sistema di avvio, dal parcheggio di un istituto scolastico ed avrebbe guidato per circa 45 minuti per le vie del centro della città.

Dopo la segnalazione di alcuni automobilisti, la polizia di Baton Rouge si è lanciata nell’inseguimento dello scuolabus che ha rischiato in più di un’occasione di centrare le auto in transito. Il tutto si è concluso, quando il pullman è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, compreso l’11enne che è stato ammanettato ed arrestato dagli agenti di polizia. Diversi i danni, invece, per il mezzo che nell’impatto è stato danneggiato in maniera significativa. Contro il bambino potrebbero essere formulate le accuse di furto aggravato di un veicolo, fuga aggravata, ai quali si aggiungerebbero anche danneggiamenti aggravati a cose e aggressione aggravata.

Il folle inseguimento con diverse pattuglie di polizia è stato ripreso dagli automobilisti e dai residenti che hanno poi condiviso i filmati sui social. Le immagini in poche ore hanno fatto il giro del web lasciando attoniti gli utenti.

