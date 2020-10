Wanda Nara, gamba accavallata e posa sexy. Uno schianto – FOTO

Wanda Nara sempre più sensuale, lady Icardi su Instagram in una posa davvero accattivante: un fascino irresistibile

L’estate è finita ormai da un po’ e la possibilità di vederla in abbigliamento succinto e provocante è per il momento venuta meno. Ma il fascino di Wanda Nara non si discute. Lady Icardi ha ormai il cuore diviso a metà tra la Francia e l’Italia, tra cui si barcamena per motivi di lavoro. Non a caso, la vediamo sempre più spesso in scatti a bordo di un aereo, in un continuo back to back. La sua vita è ormai a Parigi, dove ha seguito il suo Mauro, attaccante del Psg. Ma molto è ancora a Milano, a cominciare da alcuni affetti e da parte della sua vita professionale. Una vita frenetica, ma Wanda è così, prendere o lasciare.

Wanda Nara, sguardo magnetico: anche col maglioncino a collo alto, rapisce