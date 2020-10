View this post on Instagram

"Sulla sua sparizione ho iniziato a farmi delle domande soltanto verso i 15 anni. Ma quello che sentivo dire dal resto del mondo mi arrecava soltanto dolore. Posso dire che è stata la cosa che ho elaborato meglio. Ad essere sincera, non sono religiosa ma credo negli angeli e vedo Ylenia come se fosse tale. Era straordinaramente creativa, scriveva dei racconti in inglese e me li recitava, cambiando anche le voci a seconda dei personaggi. Mettevo il suo profumo ed i suoi vestiti per sentirla vicina. L'unica cosa certa è che lei non c'è. E di Ylenia ricordo ad un certo punto il silenzio in casa, rotto dal pianto di mamma sempre intenta a guardare i telegiornali". 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐢𝐬𝐢