Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 15 ottobre

Accadde oggi. Il 15 ottobre è il è il 288º giorno del calendario, quest’anno 289° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 15 ottobre segna la metà del mese autunnale per eccellenza. Si festeggia Santa Teresa d’Avila, fondatrice dell’ordine dei Carmelitani. Questa data segna la Giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile, o detta in parole più semplici, la Giornata dedicata ai bambini mai nati. E’ una data che serve ad affrontare il dolore della morte in gravidanza e dopo la nascita, sulle morti prevedibili ed evitabili, sulla cura psicologica da destinare ai genitori e familiari.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1886 – Viene pubblicato il libro “Cuore”, capolavoro di Edmondo De Amicis, edito dai Fratelli Treves. L’opera è scritta sotto forma di diario il cui autore fittizio, Enrico Bottini, è un ragazzino delle scuole elementari che racconta vicissitudini intercorse nella sua scuola attraverso nove episodi significativi.

1917 – Mata Hari, nome d’arte di Margrete Zelle, ballerina olandese, venne accusata di spionaggio durante la Prima Guerra Mondiale ed uccisa alle porte di Parigi.

1940 – Esce il capolavoro di Charlie Chaplin, “Il grande dittatore”. Il film è una parodia nemmeno troppo velata nei confronti del nazismo e del fuhrer Adolf Hitler. Ottenne cinque nomination al premio Oscar, inclusi miglior film e miglior attore.

1970 – “Emozioni” di Lucio Battisti, viene rilasciato come singolo. L’album di cui faceva parte raggiunge il primo posto in classifica rimanendoci per due settimane.

1990 – Michail Gorbačëv, leader dell’Unione Sovietica, riceve il Premio Nobel per la Pace.

1997 – Il ThrustSSC raggiunge i 1227 kh/h e diviene il primo veivolo terrestre a superare la velocità del suono.

2007 – Nasce, dopo una consultazione referendaria, la Costituzione del nuovo Iraq democratico e parlamentare.

