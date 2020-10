La conduttrice Alessia Marcuzzi arricchisce il suo Instagram con un primo piano di bellezza, biondo naturale, in attesa di dominare la scena

Non è un periodo particolarmente florido per Alessia Marcuzzi che nonostante le difficoltà è pronta a godersi se stessa, in una nuova puntata di Temptation Island. L’attesa spasmodica di una puntata davvero mozzafiato sta per andare in onda sul grande schermo della Mediaset e i fan non vedono l’ora di riabbracciare gli abitanti dell’isola.

Alessia assiste da casa allo spettacolo che l’ha insignita come “palma” di miglior interprete di successo, abituata come mai nessuno alla conduzione di reality-show. Aveva iniziato la sua splendida carriera con la conduzione del Grande Fratello, per poi finire ad aiutare i “superstiti” di Temptation Island, impegnati, al freddo serale, tra mille peripezie.

La Marcuzzi ormai è un pilastro portante tra i personaggi famosi della Mediaset che mantengono alto l’appeal mediatico. Tant’è che in questo periodo sta esaltando all’ennesima potenza tutte le sue caratteristiche da presentatrice non solo di Temptation, ma anche de “Le Iene”.

Alessia Marcuzzi, protagonista fashion nonostante il momento

In occasione dell’ultima puntata del documentario più seguito, a tratti satirico, Alessia Marcuzzi ha dovuto dare forfait, a causa di un “minimo accenno” di positività al Coronavirus. La conduttrice capitolina ha raccontato di aver avuto contatti con un’amichetta della figlia risultata asintomatica e per questo motivo era in attesa del tampone, prima di fare scelte “azzardate” e recarsi sul posto di lavoro.

Il suo istinto di donna responsabile ha prevalso e oggi Alessia Marcuzzi è costretta ad assistere ai programmi, dove non è di certo abituata ad avere un ruolo di marginalità, direttamente dal letto di casa sua, in attesa di tempi migliori. Da segnalare l’incitamento al pubblico ad accendere la tv su Canale 5 per non perdersi lo spettacolo mozzafiato dell’ennesima puntata scoppiettante: “A fra poco”

Eccola dunque accendersi e brillare di luce propria sulle frequenze di Instagram, dove vanta la “bellezza” di 5 milioni di follower. Lei è molto amata dal suo pubblico e in ogni occasione è sempre un piacere assistere alle sue performances.

Il primo piano dell’ultima ora di Alessia Marcuzzi, scevra dai sorrisi sta già facendo il giro del web e “sposa” alla perfezione il suo status momentaneo di casalinga, ma tutto ad un tratto ritorna il “sereno” con in “barba” una buona novella: “Esito NEGATIVO al tampone molecolare!”. I follower le danno un’ulteriore “dose” di coraggio e le augurano un rientro in pista, il prima possibile.

