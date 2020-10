Alessia Marcuzzi| Malinconica in dolcevita azzurro, ma il primo piano è un incanto – FOTO

Nuovo scatto per Alessia Marcuzzi che ci anticipa la nuova puntata di Temptation Island, malinconica e pensierosa ma bellissima e molto curata

Sono ore di apprensione per Alessia Marcuzzi, infatti la conduttrice doveva essere in onda a Le Iene nella puntata del 13 ottobre, ma in apertura Nicola Savino ha annunciato il motivo della sua assenza: “Ogni martedì noi ci controlliamo e stamattina Alessia è risultata positiva al Covid”. Pochi minuti dopo arrivano le parole della conduttrice, che spiega di aver fatto un ulteriore tampone dopo un caso di positività nella scuola della figlia.

A pochi minuti dall’apertura della puntata la stessa Alessia ha voluto spiegare cos’è successo: “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid – ha dichiarato all’Ansa – quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido“.

E prosegue: “Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva”.

Sguardo abbassato e primo piano laterale, Alessia Marcuzzi è celestiale