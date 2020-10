Andrea Delogu, a letto è sensualissima, la FOTO in pigiama è un incanto

La bella speaker radiofonica e conduttrice televisiva Andrea Delogu ha condiviso nella sua pagina Instagram alcuni scatti che la vedono seduta a letto in pigiama rosa

Attrice teatrale e conduttrice radiofonica di Stracult lo era già, ma adesso è anche attrice cinematografica. E lo fa come protagonista con “Divorzio a Las Vegas” di Umberto Carteni, il regista che nel 2008 ci aveva sorpresi tutti con “Diverso da chi?”.

In un’intervista rilasciata ad Amica, Andrea Delogu, compagna dell’attore Francesco Montanari, confessa: “Mi hanno detto che adesso, come tutte le città, è un deserto. Il film l’abbiamo finito poco prima del lockdown. Abbiamo girato 4 settimane in Nevada e altrettante a Roma. Ricordo gli spettacoli che correvo a vedere, dopo 13 ore sul set: David Copperfield. Andrea Bocelli. Ariana Grande”. E spiega di cosa si tratta: “Una commedia romantica, ma anche un road movie. Racconta un viaggio. Anche girarlo lo è stato. Un’esperienza bellissima… È le donne, il mio personaggio e quello della mia migliore amica, sono il motore della storia”.

Al cinema da una settimana, la pellicola che vede la partecipazione anche di Gianpaolo Morelli, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Luca Vecchi, è 8° in classifica al Box Office, ieri ha incassato € 11.084,00 e registrato 2.079 presenze.

