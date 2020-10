È conturbante e strega, Anna Tatangelo, sul set del nuovo singolo che la vede collaborare con il rapper Gemitaiz. Impossibile resisterle.

Si presenta così Anna Tatangelo, ancora una volta rimessa a nuovo sia come look che come stile musicale proposto ai fans. La 33enne cantate ciociara di Sora, in provincia di Frosinone, ha di nuovo azzerato il suo profilo personale Instagram.

Da qualche giorno sono presenti dei nuovi contenuti sul social, dopo avere dato un colpo di spugna a quanto pubblicato dalla scorsa primavera ad oggi. La cantante ai cambiamenti ormai ci ha abituato. Lei ha cambiato look, variando con l’acconciatura scelta ed il colore dei capelli. Ha scoperto la scena rap e trap, compiendo qualche fortunata incursione in questo genere. E soprattutto, in amore, ha svoltato in maniera definitiva.

Anna Tatangelo, super seducente in latex

Il riferimento è chiaramente rivolto a ciò che c’è stato con Gigi D’Alessio. I due sono stati insieme per quasi 15 anni, con un rapporto nato quando lei era giovanissima e prossima ai 18 anni. Mentre lui risultava ancora sposato con la sua precedente moglie. Nel 2010 la coppia ebbe un figlio, Andrea, poi ci fu una prima crisi. Un momento complicato che insieme, Anna e Gigi seppero affrontare e superare.

Visualizza questo post su Instagram 16/10/20 #ceraunavolta Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 13 Ott 2020 alle ore 10:03 PDT

Ma a marzo del 2020, praticamente in contemporanea con lo scatenarsi della pandemia di Coronavirus e con l’attuazione del lockdown totale in Italia, i due si sono lasciati. Ed ora ognuno vive la propria vita, pur restando tra loro rispetto reciproco.

