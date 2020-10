Antonella Clerici, la toccante rivelazione sulla figlia Maelle

Antonella Clerici in una intervista parla di sua figlia e di alcuni particolari che avrebbero potuto farla sentire diversa, ma questo non è mai successo

Antonella Clerici a nudo. La conduttrice del nuovissimo programma di Rai 1 “E’ sempre Mezzogiorno” si racconta in una bella e vera intervista a Vero Tv. Ha parlato di questo nuovo progetto, ideale erede della sua Prova del Cuoco che ha segnato il suo ritorno in tv e su Rai 1 dopo un po’ di assenza.

Un programma che va in onda direttamente da casa sua, immersa nel bosco. E lei lo sente proprio tagliato su di lei. Già in un’altra intervista aveva rivelato che all’inizio quando le era stato proposto era titubante ma alla fine ha detto sì e ora si sente proprio a suo agio.

“Si vede il bosco attorno a casa mia. C’è zia Cri, grande cuoca romagnola. C’è anche Lorenzo Bigiarelli (il compagno di Selvaggia Lucarelli), che mi aiuta a far conoscere i prodotti del territorio – ha spiegato la conduttrice – Ci sono inoltre Fabrizio Rebollini, ristoratore della Val Borbera, e il panettiere Fulvio Marino”.

Oggi accanto ad Antonella c’è il suo compagno Vittorio Garrone che la guarda direttamente da casa, un po’ di nostalgia ora a non averla tutta per sé? “Se anche fosse, meglio così! Gli uomini bisogna tenerli un po’ sulle spine, farli correre – ha ammesso Antonella – Sia lui che Maelle sono molto felici del mio ritorno in televisione”.

LEGGI ANCHE –> Matrimonio a prima vista Italia, lo spoiler è clamoroso

Antonella Clerici: “Maelle mai spiegazioni sul colore della pelle”

E proprio della sua Maelle ha parlato poi Antonella Clerici in un altro spazio dell’intervista molto più intima. La conduttrice che sulla figlia è sempre stata molto riservata ha fatto una confessione molto toccante. Lei che oggi è una signorina è nata dall’amore con il suo ex compagno Eddy Martens.

I due sono stati diversi anni insieme, Maelle ha la carnagione mulatta ed i capelli riccissimi presi da parte del papà che per metà ha origini africane.

“Sua nonna è africana, nera. Suo nonno è bianco con gli occhi chiari. Lei ha un po’ di sangue nero, ma non mi ha mai chiesto spiegazioni sul colore della sua pelle” ha spiegato sena indugi e giri di parole Antonella.

LEGGI ANCHE –> Gerry Scotti, cancellazione del programma: la verità

“I bambini non sono mai razzisti finché non hanno intorno adulti che lo sono” ha precisato la conduttrice dando a tutti una bella e pura lezione, rivolta soprattutto a chi semina odio e razzismo, anche sui social.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.