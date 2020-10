Barbara D’Urso lite in diretta con il suo ospite: “Ma ti rendi conto di quello che dici?”

Durante Pomeriggio 5 ieri una furiosa lite tra Barbara D’Urso e un ospite, lui attacca così: “Fai terrorismo mediatico”. Il battibecco però si accende

Nuova lite furiosa a Pomeriggio 5 che continua ad animare milioni di telespettatori tutti i giorni con colpi di scena e storie avvincenti. Barbara D’Urso ieri però si è molto infuriata con il suo ospite in collegamento, un agente immobiliare di Forlì. “Nel mio ufficio con la mascherina non si entra”, queste le parole dell’uomo invitato da Barbara D’Urso a raccontare la sua situazione lavorativa a Pomeriggio 5 ma che fanno subito imbestialire la conduttrice napoletana.

L’ospite in collegamento sosteneva che, per via di una legge che vieta alle persone di entrare in un luogo aperto al pubblico con il volto mascherato, era autorizzato a far entrare i suoi clienti senza mascherina. A causa di questa opposizione al Dpcm ora in vigore, l’uomo avrebbe ricevuto già due multe da 400 euro.

“Fai terrorismo mediatico”. Barbara D’Urso reagisce così