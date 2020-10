Beautiful, anticipazioni puntata 16 ottobre: Shauna interviene

Beautiful, anticipazioni: disperate, Shauna e Flo le tentano tutte per ottenere il perdono delle sorelle Logan.

Flo è davvero disperata. Dopo aver rivelato tutta la verità sulla questione di Beth, la ragazza si trova davvero in una situazione critica: Wyatt è tornato da Sally e Hope (sua “inaspettata” cugina) non ha alcuna intenzione di rivolgerle la parola. In tutto ciò il giudizio di Ridge e Brooke rimane sospeso. Lo stilista e sua moglie potrebbero denunciarla da un momento all’altro, mettendo così fine al suo sogno di una vita defilata e felice. Sua madre Shauna non può permettere che ciò accada e decide quindi di architettare un piano perché la figlia possa chiarirsi con le sorelle Logan.

Beautiful, anticipazioni: Shauna difende Flo

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Flo e Shauna si infiltreranno nella tenuta di casa Forrester. La loro visita non piacerà certo a Brooke e alle sue sorelle, che hanno già deciso di rifilarle merita una punizione esemplare. Poco importa se è la figlia dell’adorato fratello Storm. Presa dal rimorso, Flo spiegherà che non ha mai voluto far del male a nessuno e che in un primo momento non aveva idea che la piccola Beth avesse già una madre. Questo, tuttavia, non basterà a placare l’ira di Brooke, Donna e Katie.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Flo e Shauna non si arrenderanno. Le due donne vogliono andare a parlare con Hope e tenteranno dunque un altro approccio, anche questo piuttosto fallimentare. La giovane Logan, infatti, non ha alcuna intenzione di perdonare la cugina.

