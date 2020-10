Carlotta Mantovan e il sorriso ritrovato con una nuova persona

La moglie di Fabrizio Frizzi si rifà una vita e torna a sorridere dopo la tragica scomparsa del marito

Visualizza questo post su Instagram #purelove❤️ #noi #lovehorses❤️🐴 #feelingthenature Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 11 Ott 2020 alle ore 2:31 PDT

Dopo aver sofferto per due anni per la scomparsa prematura del marito, Carlotta Mantovan sembra aver ritrovato la felicità accanto a qualcuno di speciale. Fabrizio Frizzi è scomparso nel 2018 lasciando la moglie e la figlia di appena 5 anni. Per tutto il mondo dello spettacolo è stato un grande shock. Era un conduttore molto amato e famoso, spesso in molte trasmissioni televisive lo ricordano.

Tutti lo conoscevano e tutti lo amavano. Di Carlotta si era innamorato quando la vide a Miss Italia, lei aveva 17 anni e lui 43 ma l’età non è stato un ostacolo per il loro grande amore da cui è nata anche una bambina. Carlotta è stata tanto criticata per la sua storia con Fabrizio, ma ha sempre camminato a testa alta.

La Mantovan ritrova la felicità, ma nel suo cuore porterà sempre Fabrizio

Visualizza questo post su Instagram #noidue❤️ #abbracci #giochi #treccine Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 27 Lug 2020 alle ore 11:24 PDT

Dopo la scomparsa del marito, Carlotta si è concentrata sulla figlia e le ha dato tutte le attenzioni che poteva. La serenità oggi l’ha ritrovata grazie all’amore per la bambina e a quello per i cavalli. Pubblica infatti su Instagram uno scatto che la ritrae mentre sorride abbracciando il suo cavallo con grande affetto. Gli animali sono in grado di trasmettere un amore sincero e che fa bene al cuore. Sembra proprio quello ha ricevuto Carlotta da questo meraviglioso cavallo. Nelle foto sui social appare sempre con sua figlia e i cavalli, non c’è spazio forse per un uomo al momento.

Visualizza questo post su Instagram #complicità #feeling #baci #lovehorses❤️ Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 7 Lug 2020 alle ore 10:17 PDT

Il dolore per la perdita del marito è ancora molto forte, scorrendo le foto sul profilo di Carlotta si vedono ancora gli scatti con il marito quando erano felici e spensierati. Spezza il cuore vedere la felicità che le è stata portata via. Ma ora lei va avanti con sua figlia, consapevole che dall’alto Fabrizio le guarda e le ama.

