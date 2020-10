Chiara Biasi lo sguardo perso è un sorriso che illumina, bellissima-FOTO

Chiara Biasi sul terrazzo di una Masseria in Puglia ha lo sguardo perso, ma sorride cosa sarà successo?

L’influencer Chiara Biasi si trova in Puglia per scattare lo shooting della nuova collezione di bikini della Biasi, Matinee. La location è incredibile e lei appare su un terrazzo che fissa il cielo infinito e sorride. Chissà a cosa starà pensando la bella influencer. Intanto gli scatti sono duri, il tempo in Puglia è più caldo ma comunque siamo a ottobre. Nella pausa devono soccorrere Chiara con coperte e borse calde dell’acqua, ma lei appare sempre bellissima.

Chiara Biasi il rapporto speciale con Cesare Morisco

In Puglia con la Biasi ci sono molti collaboratori, tra tutti ne spicca uno Cesare Morisco. Tra i due c’è un rapporto davvero forte, passano moltissimo tempo insieme e sono protagonisti di gag davvero divertenti. Il loro legame si vede sui social molto bene, in ogni foto in cui appaiono insieme scorrendo si leggono commenti di Chiara dolcissimi, come “Per tutta la vita” e “Mi manchi”. Addirittura in una foto di loro due in macchina insieme al cane di lui, si definiscono una famiglia.

Cesare è il buyer dell’azienda fondata da sua mamma e suo fratello CoccoleBimbi, è anche la mente creativa degli shooting. Lui e Chiara sono amici di vecchia data, meglio dire migliori amici infatti sono inseparabili. Cesare era molto presente anche quando la Biasi stava con Simone Zaza, erano molto amici. Inoltre Morisco è un grande amico anche di Chiara Ferragni, ha partecipato anche al matrimonio. Dunque per quanto riguarda la vita sentimentale della Biasi, al momento non c’è nessun uomo presente se non il uso migliore amico e compagno di avventure Cesare.

Tra l’altro a marzo i due sono stati oggetto di critiche e indignazione da parte del web, a causa di uno scambio di messaggi sul Coronaviurs poco appropriati e di cattivo gusto. L’influencer avrebbe scritto all’amico Cesare una frase sarcastica, sulle persone che le stanno antipatiche e il covid-19 e l’avrebbe pubblicata sui social. Dopo essersi accorta però della gravità della frase scritta, si è sbrigata a rimuovere la storia su Instagram.

