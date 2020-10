Chiara Carcano, la FOTO in centro a Milano, sexy e raggiante l’outfit

Chiara Carcano sfoggia un outfit semplice ma allo stesso tempo brillante per la sua uscita al centro di Milano. Che splendore

Chiara Carcano, classe 1991, è da tutti conosciuta per il suo lavoro sui social e alla radio, infatti è un’influencer e conduttrice. 438 mila persone la seguono quotidianamente su Instagram, dove sfoggia outfit e post sensazionali. Semplicità e spontaneità sono le sue qualità principali e i fan la adorano. La donna condivide tutto con il web, dall’aperitivo al lavoro, dal momento di relax a eventi.

Chiara Carcano e il suo aperitivo a Milano

Una ragazza acqua e sapone che non ha bisogno di molti filtri per apparire bella. E’ per questo che alla Carcano non interessa mostrarsi con vestiti rigorosi e trucchi sconvolgenti, la giovane è di una bellezza naturale ed è per questo che il web impazzisce per lei.

Un otufit speciale per un aperitivo al centro di Milano. Semplice ma allo stesso tempo alla moda: jeans neri, top e cappello beige, e stivali. Giovanile e fantastica.

Chiara condivide tutto con i suoi followers, dai momenti belli a quelli difficili. In uno dei suoi ultimi post ha annunciato al web di doversi operare per togliere delle ernie. Ancora una volta la sua spontaneità ha avuto la meglio.

