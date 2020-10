Ad ottobre inoltrato Claudia Dionigi indossa ancora il costume e mostra le sue curve. E non lo fa al mare bensì in montagna tra la neve.

Per Claudia Dionigi sono giorni felici questi. Nonostante l’epidemia di Coronavirus stia riprendendo la carica della scorsa primavera, per la 30enne originaria di Roma non c’è alcuna preoccupazione a riguardo.

Lei, che tutti noi abbiamo imparato a conoscere nel corso dell’edizione 2018/2019 di ‘Uomini e Donne’, si gode il caldo delle Dolomiti. Inteso come una bella immersione nell’acqua calda di una piscina riscaldata all’aperto, mentre tutto intorno c’è la neve. Ed assieme al suo amato, Lorenzo Riccardi, la bella Claudia si gode il panorama delle Dolomiti, in Trentino-Alto Adige. Lei scrive quanto segue. “Continuo a preferire il caldo al freddo. Ma devo dire che non me ne andrei più. Ultimi giorni qui…avete da consigliarci qualche posto bello nei dintorni?

Claudia Dionigi, bellissima ancora in costume tra la neve

