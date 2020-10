Claudia Romani: canotta e leggins aderenti, seno e lato B esplodono – Foto

Claudia Romani, anche vestita, fa impazzire i suoi followers: canotta e leggins total black e super aderenti, il seno e il lato B esplodono.

Claudia Romani fa notizia non solo quando indossa bikini striminziti, ma anche quando pubblica foto in cui è vestita. Con degli occhiali da sole scuri, i capelli sciolti che le cadono sulle spalle, una canotta nera molto aderente e dei leggins dello stesso colore della canotta. Un look sportivo per Claudia Romani le cui forme, fasciate in un outfit casual, esplodono.

Il seno, infatti, fatica ad essere contenuto dalla canotta. Un look apparentemente tranquillo per la Romani, ma tanto basta per far sognare i fans che sognano sotto ogni foto che l’influencer pubblica inondandola non solo di complimenti, ma anche facendole proposte di fidanzamento.

Claudia Romani, intimo quasi invisibile: lo scatto bollente

Sedura su un divano di pelle, con una camicia da notte nera e quasi invisibile, le gambe nude e accavallate e dei tacchi a spillo, Claudia Romani regala una posa che non lascia nulla all’immaginazione. Le curve sono messe in evidenza non solo dal look, ma anche dal modo in cui l’influencer si gode la comodità del divano. Dopo aver fatto sognare tutto il popolo di Instagram con le foto in bikini, la Romani continua a fare lo stesso sfoggiando outfit sempre diversi. Ciò a cui, tuttavia, non rinuncia è regalare la sua bellezza ai followers che apprezzano sempre più ogni foto che condivide su Instagram.

Tra le foto più apprezzare dai suoi ammiratori ci sono quelle in cui mette in mostra il lato B come nella foto qui in alto. Con uno slip rosa, sdraiata a pancia in giù, l’influencer si lascia immortalare in una foto assolutamente bollente che ha fatto letteralmente impazzire i fans.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter