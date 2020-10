Crotone-Juventus: precedenti, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

I precedenti, le statistiche, le probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming Crotone-Juventus, gara valida per la 4^ giornata di Serie A ed in programma sabato 17 ottobre.

Dopo la sosta, per far spazio alle nazionali, torna la Serie A per la quarta giornata della stagione che si aprirà sabato con i primi anticipi. Tra questi anche quello tra Crotone e Juventus, in programma alle 20:45 allo stadio Ezio Scida. I padroni di casa si trovano attualmente all’ultimo gradino della classifica e sono ancora in cerca dei primi punti in campionato, dopo aver incassato tre sconfitte nei primi tre turni. Oltre agli zero punti rimediati sino ad ora, i calabresi hanno la peggior difesa del torneo con 10 reti al passivo. La Juventus, invece, dopo la decisione del giudice sportivo che le ha assegnato la vittoria a tavolino contro il Napoli, sosta al secondo posto a pari merito con Sassuolo ed Inter a sole due lunghezze dalla vetta, occupata da Atalanta e Milan a punteggio pieno, che scenderanno in campo poco prima dei bianconeri. L’Atalanta alle 15 verrà ospitata dal Napoli, mentre i rossoneri disputeranno alle 18 il derby con i cugini dell’Inter a San Siro.

Crotone-Juventus: dove vedere il match in tv e streaming

La gara dello Scida sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn. La piattaforma di streaming è disponibile sottoscrivendo un abbonamento al costo di 9,99€ mensili con possibilità di rinnovo automatico sul sito. Gli eventi sono visibili attraverso il sito Dazn, su smart tv o su consolle installando l’applicazione della piattaforma. Inoltre l’incontro potrà essere seguito sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per tutti i clienti dell’emittente satellitare che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Crotone-Juventus: le probabili formazioni

Organico quasi al completo per il tecnico Stroppa che contro la Juventus potrebbe riproporre il 3-5-2 già visto nelle prime tre giornate di campionato con pochi cambi rispetto all’ultimo turno contro il Sassuolo. Davanti al portiere Cordaz dovrebbero andare Magallan, Golemic e Djidji, preferito nel ballottaggio con Marrone. Nel folto centrocampo, sulle fasce ci saranno Molina e reca a sostegno dei centrali Petriccione, Cigarini, Vulic, avanti nelle gerarchie rispetto a Zanellato. In attacco nessun dubbio con la conferma della coppia Messias-Simy

A specchio i bianconeri che manterranno l’impostazione vista sino ad ora con un 3-5-2 di base con Szczesny tra i pali e la difesa composta da Danilo, Bonucci, Chiellini. A centrocampo centralmente torna Rabiot, dopo la squalifica, al fianco di Arthur e Bentancur che verranno supportati dai due esterni Cuadrado e Chiesa, all’esordio assoluto con la maglia bianconera. In attacco, considerata l’assenza di Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Covid-19 come anche McKennie, e Dybala non ancora al meglio dopo il rientro dall’infortunio, dovrebbero scendere in campo Morata e Kulusevski.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Djidji, Golemic; Molina, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Morata. Allenatore: Pirlo.

Crotone-Juventus: l’arbitro designato

Per la sfida è stato designato l’arbitro Francesco Fourneau della sezione AIA di Romache verrà coadiuvato dagli assistenti di linea Lo Cicero e Cecconi, mentre come quarto uomo è stato designato Pezzuto. In cabina VAR ci saranno Abisso e Longo.

Crotone-Juventus: i precedenti del match

I precedenti tra le due compagini, considerato che quella attuale è la terza stagione in Serie A in assoluto per il Crotone, sono solo quattro. Il bilancio è tutto a favore dei bianconeri che nei quattro scontri sono imbattuti con tre vittorie ed un pareggio. In casa del club calabrese i precedenti sono solamente due: un successo per la Vecchia Signora ed un pareggio per 1-1 che risale al 18 aprile del 2018, ultimo scontro nella massima serie tra le due squadre. Per quanto riguarda le reti messe a segno sono 10 in totale: nove realizzate dal club piemontese ed uno dai rossoblù, proprio nella sfida dello Scida dell’aprile di due anni fa.

