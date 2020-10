Dieta del riso per dimagrire in fretta, quando e come va fatta

La dieta del riso permette di dimagrire in breve tempo ma ci sono delle “regole” da rispettare oltre le quali non si può andare

Dimagrire per molti è un cruccio che non esce dalla testa. C’è chi lo deve fare per necessità e salute e chi ha qualche chilo in più e proprio non riesce a vedersi in quelle forme. Le diete proposte oggi sono tate e diverse, ma c’è da dire che è sempre bene iniziare essendo seguiti da un professionista e mai da soli seguendo consigli azzardati e trovati qua e là in rete.

Senza dubbio la dieta mediterranea resta tra le migliori perché permette di assumere diverse tipologie di cibo, mangiare sano e perdere peso in modo regolare. Poi ci sono però anche dei regimi alimentari che azzerano o riducono di molti il consumo di carboidrati come mossa strategica per perdere peso.

Tra queste c’è quella del riso che permette di dimagrire in fretta. Ma non sempre conviene farla e se sì fa va attuato in uno specifico modo. Vediamo come fare.

Dieta del riso per dimagrire in fretta, tutte le info

La dieta del riso è utile come strategia disintossicante oltre che ideale per perdere peso. Ma c’è subito da precisare che è un regime che deve essere seguito per breve tempo, al massimo tre giorni.

Durante questo lasso di tempo, secondo la dieta, bisogna assumere solo riso in tutte le sue varianti. Quali? Crema di riso per la colazione, riso integrale a pranzo e per esempio minestra di riso per la cena. Occhio poi ai condimenti, ridotti all’osso come pochissimo olio extravergine d’oliva per insaporire e nulla di più. Ammesse poi frutta e verdura per introdurre fibre e vitamine, senza esagerare con la prima e lessatura per la seconda.

La dieta del riso è uno di quei regimi alimentare chiamati drastici che permettono di perdere subito almeno un chilo ma dopo i tre giorni bisogna rientrare e riprendere un regime alimentare più equilibrato.

Assolutamente da evitare il superamento dei tre giorni con la dieta del riso. Si rischia di stressare troppo il corpo, il riso è ricco di carboidrati ma povero di proteine, senza contare che non contiene assolutamente né fibre e né vitamine importantissimi per l’organismo.

