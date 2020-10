La De Panicis super sensuale in un top nero e pantaloni aderenti, si appoggia su un auto lussuosa a Milano

L’influencer Elisa De Panicis è a Milano e scatta una foto che la ritrae con un top nero e dei pantaloni aderenti con tacchi in fondo, appoggiata su un auto meravigliosa. Alle spalle ha il bosco verticale. I commenti degli utenti sono positivi e adoranti, la riempiono di complimenti. Lei condivide anche nelle IG stories altre due foto con lo stesso outfit e nella stessa location, ancora più sensuali.

Elisa De Panicis ottiene la copertina di Grazia Serbia

La De Panicis condivide con entusiasmo la sua uscita in copertina su Grazie Serbia. Il titolo è Elisa De Panicis, Think Big. La modella condivide alcuni scatti in anteprima sul suo profilo Instagram ed è un’incanto. Nella famosa rivista femminile appare con abiti coloratissimi ed invernali, tanti cappotti rosa, arancioni e gialli. L’inverno è arrivato quindi meglio armarsi di cappotti e guanti. La De Panicis era apparsa anche sulla copertina di un’altro giornale molto famoso femminile, Elle.

Il suo gusto per la moda fa sì che venga presa come un modello di riferimento, un’icona di stile. Appare anche sulla copertina di Glamour Bulgaria, evidentemente il suo viso e fisico sono molto apprezzati dalle riviste dell’est. Effettivamente i suoi lineamenti e corporatura ricordano le bellissime donne del’est, capelli lunghi biondi, gambe infinite e occhi chiari. Certo qualche ritocco l’ha fatto per essere così meravigliosa. Infatti naso e seno hanno subito grossi cambiamenti.

Tuttavia che sia un’icona di stile è indiscutibile, gli abiti che indossa sono sempre meravigliosi e fanno sognare. Anche a Venezia aveva sfoggiato abiti incantevoli, lunghi a sirena tempestati di brillantini e con la schiena nuda. Uno era in versione sposa con una coda lunghissima fatta di piume. Ma ha indossato anche outfit più casual con pantaloni e top di Elisabetta Franchi o mini abiti molto originali e alla moda.

