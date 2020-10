Emma Marrone, la tristezza sul suo volto: lo scatto che fa riflettere – FOTO

Emma Marrone su Instagram mette a nudo un lato del suo carattere particolare, l’espressione triste del viso lascia stupiti: cosa è successo

Nuovo appuntamento, questa sera in tv, con X Factor. Una nuova puntata imperdibile per gli appassionati del format televisivo che va a caccia di talenti da lanciare nel mondo della musica. La nuova stagione, dopo le selezioni, sta entrando nel vivo. Questa sera, a partire dalle ore 21.15 su Sky, i bootcamp. Una fase importante per i cantanti in gara ma anche per i giudici, chiamati a esprimersi sulle performance. Tra questi ultimi, anche Emma Marrone, che ha abbracciato con entusiasmo la nuova avventura. Un 2020 in cui la stiamo rivedendo al suo meglio, avendo superato una volta di più i problemi di salute che l’hanno colpita. La cantante pugliese, a sua volta emersa da un talent show, sa bene cosa si prova in certi momenti, per esserci passata anni fa.

Emma Marrone, stasera di nuovo in tv a X Factor: ma che fatica

Forse è per questo che possiamo osservarla in questo scatto particolare. Una espressione lontana da quelle gioviali e seducenti di altri scatti, dove si vede piuttosto una Emma dall’aria triste, corrucciata. Già nelle puntate precedenti, abbiamo potuto notare come abbia interpretato fin da subito il ruolo di giudice con una certa emotività, calandosi nell’animo dei ragazzi impegnati in una competizione che potrebbe cambiare la loro vita.

E’ la prima, in ogni caso, a scherzarci su e a dare appuntamento ai suoi followers per questa sera. “Io che affronto i bootcamp con leggerezza”, si legge nella didascalia. Per scoprire che cosa succederà nella puntata di questa sera, non resta che aspettare le 21.15.

