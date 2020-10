Deflagra un focolaio Covid all’interno di una comunità di suore, in alcune purtroppo hanno pagato con la vita. In tante altre sono contagiate.

Grosso focolaio Covid deflagrato all’interno di un centro sociale legato ad un convento causa la morte di sei suore. Le religiose hanno perso la vita dopo essersi ammalate di coronavirus nel centro ‘Padre Francesco Pianzola’ a Mortara, in provincia di Pavia. Qui ci sono 88 soggetti risultati positivi, dei quali 59 sono delle suore.

Ed in 6 per l’appunto hanno perso la vita, mentre risultano in salute solamente 4 sorelle, subito poste in isolamento allo scopo di impedire che il virus le contagi. Poi una ventina di individui è rappresentata da del personale laico che lavora nella struttura. A Mortara c’erano state già grosse complicazioni a partire dalla scorsa primavera, durante la prima ondata di Coronavirus.

Focolaio Covid, colpita la comunità delle suore di Mortara

Il focolaio Covid che ha colpito le religiose è deflagrato neanche una settimana fa, finendo con l’innestare una catena di contagi divenuta via via sempre più vasta. Molte delle suore sono anche alle prese con delle patologie pregresse, e questo rende il tutto più complicato. L’Ats di Pavia sta monitorando il caso e ha già intrapreso tutte le misure necessarie per cercare di contenere l’emergenza. Anche a marzo si erano avuti dei decessi nella comunità religiosa locale, con altre 8 suore decedute nella vicina Tortona, in provincia di Alessandria.

Tutte loro facevano parte della Casa madre delle Piccole suore missionarie della carità. Quelle della circostanza appena descritta sono invece le Suore Missionarie Dell’Immacolata Regina della Pace, dette anche “pianzoline”, dal nome di Padre Francesco Pianzola.