Drammatico incidente: coppia di coniugi muore mentre si trovava in vacanza

Una coppia di coniugi ha perso la vita, mentre si trovava in vacanza, in un incidente stradale consumatosi sulla statale 16 in provincia di Foggia.

In un terribile incidente consumatosi nei giorni scorsi una coppia di coniugi ha perso la vita mentre si trovava in vacanza. Le due vittime, un uomo di 83 anni e la consorte 76enne residenti nella provincia di Milano, stavano soggiornando in Puglia. Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio di sabato scorso, la coppia viaggiava a bordo della propria auto che, per cause ancora da accertare, si è schiantata con un altro veicolo sulla statale 16 nei pressi del bivio di Ripalta, nel territorio di Lesina (Foggia). Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per le due vittime. Trasportato in ospedale il conducente dell’altro veicolo, rimasto ferito nell’impatto.

Leggi anche —> Tragico incidente sull’autostrada: un morto e due feriti gravi

Foggia, tragico incidente stradale: coppia di coniugi muore mentre si trovava in vacanza

Una coppia di coniugi è morta sabato scorso in un tragico incidente consumatosi in provincia di Foggia. Le due vittime sono Vittorio Fiore di 83 anni e Angela Mastromauro di Pozzuolo Martesana di 76 anni, residenti a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. La coppia si trovava in vacanza in Puglia, loro terra d’origine. Secondo la ricostruzione riportata da Milano Today, i due viaggiano lungo la sulla statale 16a bordo della loro auto, Daewoo Matiz che si si sarebbe scontrata con una Volvo V40 nei pressi del bivio di Ripalta, nel territorio di Lesina (Foggia). Un impatto violento che non ha lasciato scampo ai due coniugi.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due vittime. Il conducente della Volvo, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche i vigili del fuoco ed i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto ed accertare eventuali responsabilità.

Leggi anche —> Incidente d’auto distrugge un’intera famiglia, morti la mamma ed i suoi tre bambini

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio, anche sui social network, per i familiari delle due vittime, il cui decesso ha sconvolto l’intera comunità del comune nel milanese.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.