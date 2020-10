Francesco Bianconi, con il nuovo album “Forever” prende le distanze dai Baustille

Più di vent’anni di carriera alle spalle con il gruppo dei Baustille, ma ora Francesco Bianconi è pronto ad aprire un nuovo capitolo: arriva “Forever”

Nel 1996 Francesco Bianconi fondò insieme a Claudio Brasini la band indie rock dei Baustille, alla quale si aggiunse successivamente anche Rachele Bastreghi. Il loro ultimo progetto discografico risale al 2018 quando con “L’amore e la violenza – Vol 2” si conquistarono il quarto posto nella classifica FIMI per le ottime vendite ottenute. A distanza di due anni Francesco Bianconi ha deciso di intraprendere un percorso parallelo, mettendo in standby la sua esperienza con la nota band.

“Forever”, il primo album da solista di Francesco Bianconi

Uscirà questo venerdì 16 ottobre il primo album da solista di Francesco Bianconi che ha voluto raccontare un suo lato artistico inedito, o che forse aveva semplicemente messo da parte. “Ho ritrovato la passione degli inizi, come fosse la prima volta” ha dichiarato in una recente intervista, aggiungendo di essersi voluto allontanare dal genere dei Baustille. La sua volontà era quella di tornare a qualcosa di più minimale e sembra esserci riuscito. “Forever” è il titolo del disco che sarà composto da dieci tracce e che presenterà un nuovo Francesco Bianconi al pubblico. In queste canzoni racconta una parte di sé, scava a fondo nel suo intimo e lo trasforma in musica in maniera più o meno esplicita, a seconda delle interpretazioni.

Il progetto discografico è stato creato con l’obbiettivo di dare vita a qualcosa che rimanga, come denota il titolo, per sempre. Canzoni immortali, adatte a ogni tempo e luogo. O almeno questo è quello che si augura il cantante. Il disco “ospita” alcuni artisti internazionali: Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Hindi Zahra e Kazu Makino hanno dato il loro contributo nella realizzazione di alcuni brani.

Una sfida che Bianconi ha voluto accettare alla soglia dei 50 anni ma che non porterà alla fine dei Baustille, anzi. La band è solo in “fermo biologico concordato“, ha dichiarato il suo fondatore. Il pubblico potrà ascoltare “Forever” a partire da domani, mentre da sabato 17 Francesco darà il via a degli incontri con il pubblico nel quale racconterà a voce questo suo progetto.

