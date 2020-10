Francesco Gabbani chiacchiera con Einstein nel nuovo singolo: “Si va al succo della questione”

Francesco Gabbani annuncia l’uscita del suo nuovo singolo: si tratta di una nuova versione del brano “Einstein” che ha deciso di registrare nuovamente

Questo venerdì 16 ottobre uscirà un nuovo brano di Francesco Gabbani e lo ha annunciato proprio il cantante tramite il suo profilo Instagram. Non si tratta esattamente di un inedito, in quanto il brano in questione sarà “Einstein” tratto dal suo ultimo album “Viceversa“. Eppure Gabbani ha annunciato che si tratterà di una nuova versione, più intima: “Va al succo della questione, parte dritta dal mio cuore e arriva dritta ai vostri”. Per l’occasione anche il titolo è stato leggermente modificato in “Einsten (E=mc2)“.

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo, per il nuovo singolo “Fra me e te” si affianca a un grosso nome della scena rap

Francesco Gabbani, due chiacchiere con il fisico tedesco

Dopo il successo del singolo estivo “Il sudore ci appiccica“, per Francesco Gabbani era tempo di scegliere un nuovo brano tratto dal disco, uscito dopo la sua ultima esperienza al Festival di Sanremo. Da “Viceversa” ha così deciso di estrarre la traccia nella quale racconta un’immaginaria conversazione avvenuta con il fisico Einstein sulla sua teoria della relatività. “Einstein che mi dice “tutto è relativo” / Il tuo punto fermo non ne ha alcun motivo / Einstein che mi dice “ca**o fai, Francesco” / Provo, provo, provo e prima o poi ci riesco“, canta Gabbani.

LEGGI ANCHE -> Max Pezzali, dopo cinque anni di pausa, annuncia l’uscita di “Qualcosa di nuovo”

Nonostante abbia perfettamente incastrato delle riflessioni personali con la sua spiccata -e immancabile- ironia, sembra che voglia regalare al pubblico un altro pezzo della sua storia. Da qui la decisione di registrare una nuova versione del brano, rendendolo ancora più intimo. “Immagino il Professor Einsten che mi dice: ‘Caro Francesco, se proprio vuoi andare alla ricerca della verità, parti dal presupposto che tutto è relativo“, scrive nel post di annuncio. Di quale verità il cantante sia alla ricerca non si sa, ma forse il pubblico avrà modo di scoprirlo ascoltando il singolo in uscita questo venerdì.

“Einstein (E=mc2)” è ufficialmente il quarto singolo dell’era di “Viceversa“. Preceduto dal tormentone estivo, dalla traccia che ha dato il titolo all’album -con la quale si è classificato secondo a Sanremo- e “È un’altra cosa“, che aveva spianato la strada a questo nuovo progetto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter