Frosinone, giù un ponte: bus travolto e auto in un fiume

Frosinone: bus travolto da frana a San Biagio, auto trascinata nel fiume dopo crollo di un ponte a Picinisco

Grande paura a Picinisco, in provincia di Frosinone. Il crollo di un ponte ha causato una frana che ha travolto un autobus e trascinato un’auto nel fiume. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone. Non si segnalano feriti o dispersi. Un vero miracolo nella piccola comunità del frusinate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Cassino. Tutta la zona è stata colpita da un violento maltempo, un po’ come tutto il meridione. A Valcomuni è esondato il fiume Melfa nei pressi di Atina. Completamente allagato il Circolo Ippico. Il personale è riuscito a mettere al sicuro i cavalli. I danni si annunciano ingenti. A Casalvieri, sempre in zona, sono volati via gli arredi delle abitazioni.

Leggi anche > Verona, neonato abbandonato

Crolla un ponte nel frusinate

A San Biagio Saracinisco un autobus Cotral, diretto allo stabilimento Fca di Piedimonte San Germano, è stato travolto da una frana di fango e pietre. All’interno c’era l’autista con un passeggero. La prontezza dell’uomo al volante gli ha permesso di rompere un finestrino e salvare la sua vita e quella del so compagno di viaggio. Il l fiume Rapido è esondato a Sant’Elia Fiumerapido con allagamenti sparsi nel piccolo centro cittadino. Infine, a Cassino il sottopasso che conduce all’ospedale Santa Scolastica è stato chiuso mentre i pompieri sono al lavoro per liberare le case allagate e ripristinare il sottopassaggio. Un vero disastro diffuso nella zona del frusinate ma fortunatamente nessun ferito.

Leggi anche > Lazio, la chiamata al 118 finisce in tragedia

E’ andata davvero bene agli abitanti, nonostante tutto. Il maltempo sta mettendo a dura prova le tante strutture del paese abbastanza datate. Il clima sta cambiando ma l’Italia non è pronta a tutto questo con strade, ponti e non solo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.