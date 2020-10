Gemma Galgani a 20 anni, stupenda in abito da sposa – FOTO

Gemma Galgani come non l’abbiamo mai vista. Da giovane e all’altare al fianco del suo ex marito. Ma di chi si tratta?

Oggi la conosciamo come uno dei volti noti di Uomini e Donne del Trono Over, potremmo dire addirittura che è la vera protagonista senza rivali. Lei è Gemma Galgani, donna di polso, dal forte temperamento ma che nonostante l’età mantiene intatta la sua bellezza.

Ma da giovane com’era? Sappiamo poco o nulla ma è la diretta interessata che fa trapelare qualcosa condividendo uno scatto del suo passato. Una foto inedita e che mostra tutta la sua bellezza di ragazza di 20 anni.

Gemma Galgani ha infatti un matrimonio alle spalle, finito e forse arrivato quando era ancora una ragazzina. Oggi, invece, si diverte ad essere corteggiata nel programma di Maria De Filippi, da diversi uomini, anche più giovani di lei.

Ma chi era il fortunato che è riuscita a portarla all’altare? Per vedere la foto e leggere gli approfondimenti sul suo matrimonio vai su successivo.

Gemma Galgani, la foto del suo matrimonio su Instagram