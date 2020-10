Giorgia Palmas, la sua vita in “rosa”: una mamma favolosa | FOTO

La bellissima Giorgia Palmas, compagna di Filippo Magnini, sfoggia la tutina rosa della piccola Mia: la neomamma appare radiosa come sempre

Giorgia Palmas, che il 20 settembre scorso ha dato alla luce la piccola Mia, appare su Instagram più bella che mai: con in mano una tutina rosa – probabilmente destinata alla figlia – la showgirl sfoggia un sorriso smagliante ed un volto luminoso, di quelli che solo una neomamma ha. Ed i commenti di apprezzamento non tardano ad arrivare: “Sei di un rosa splendente!“.

Giorgia Palmas: biografia e carriera

Giorgia Palmas, nata a Cagliari nel 1982, esordisce nel mondo dello spettacolo arrivando seconda al concorso di Miss Mondo 2000, a Londra. Entrerà a far parte del cast di “Buona Domenica“, condotto da Maurizio Costanzo, in qualità di valletta. Successivamente, la Palmas vincerà la prima edizione del programma “Veline“, ricoprendo tale ruolo all’interno di “Striscia la notizia“, dal 2002 al 2004.

Nello show di Rai 1 “I raccomandati“, al fianco di Carlo Conti, Giorgia esibisce le proprie doti non solo di valletta, ma anche di ballerina e co-conduttrice: insomma, una vera showgirl. Partecipa poi al reality l’Isola dei famosi, nel 2011, risultando la concorrente vincitrice.

Negli anni successivi, la carriera della modella proseguirà soprattutto nel ruolo di conduttrice: la vedremo al timone di alcune edizioni di “Paperissima Sprint“, di “X Factor on Ice” (2012), e della 14° edizione del Monte-Carlo film festival de la Comédie (2017), al fianco di Ezio Greggio. Da rilevare, inoltre, le sue esperienze di attrice, in fiction come “Carabinieri 5“, o in pellicole cinematografiche come “Vacanze di Natale a Cortina” (2011).

La Palmas, che ha avuto la prima figlia Sofia dal calciatore Davide Bombardini, si è in seguito legata a Vittorio Brumotti, nel periodo fra il 2012 e il 2017. Dal 2018, è impegnata sentimentalmente col campione di nuoto Filippo Magnini, che le ha dato la sua secondogenita.

Giorgia Palmas in bikini: splendida col pancione!