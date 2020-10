Karina Cascella, la bionda sexy in compagnia di un’amica speciale – FOTO

View this post on Instagram

La strana coppia🤣 Una napoletana ed una brasiliana🤓 La mora e la bionda, lei alta, io bassina, lei 30 anni, io 40🤣ma con altri fattori comuni… Il bene che ci lega, l’amore per le nostre bimbe e le nostre famiglie❤️e non solo😏 (anche quella per lo shopping🤣) Seguitela se: 1)avete voglia di ricette brasiliane con piatti gustosi, ma anche cose più semplici come pane, pasta e dolci😋 2)allenamenti per culetti sodi, chi meglio di lei, non potete immaginare, semplici da fare a casa 3) idee outfit sia per voi, che per mamme e bimbe, ha due meravigliose cucciole e delle volte, le veste uguali😍 4)perché è bella, bella ma anche semplice e buona☺️ Avete bisogno di altri motivi o vi bastano? @indianarasigon 😍😏❤️ #tivogliobene❤️