Katia Follesa. Uno splendore in viola e gambe mozzafiato: un sogno – FOTO

Katia Follesa. L’attrice comica si mostra sul suo profilo Instagram in una veste inedita. Un tripudio di bellezza a favore dei suoi follower

L’attrice comica Katia Follesa ha una gavetta molto lunga alle spalle. Personaggio di spicco della televisione italiana, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo insieme alla collega Valeria Graci con la quale forma il duo Katia & Valeria.

Dopo le prime esibizioni tra locali di cabaret e laboratori, il loro insindacabile talento le fa approdare in televisione, nel programma cult che ha lanciato molti degli attori comici in voga ancora adesso; stiamo parlando ovviamente di Zelig.

Nel 2012 il duo si scioglie e per la Follesa inizia una nuova straordinaria carriera in solitaria. Nello stesso anno è proprio lei a condurre Zelig Off insieme a Davide Paniate. Diventa poi uno dei severissimi e attenti giudici del programma Cuochi e Fiamme, che vede al timone lo chef Simone Rugiati.

Il cibo le ha portato fortuna. La ritroviamo in altri programmi a tema tra i quali spicca Cake star – Pasticcerie in sfida, un talent show che la vede accompagnata da Damiano Carrara. Cambia totalmete genere con Take Me Out – Esci con me.

Compagna nella vita di Angelo Pisani (attore del duo comico Pali e Dispari); i due sono diventati genitori della piccola Agata nel 2011.

Katia Follesa. Un incanto su Instagram