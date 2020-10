Ludovica Pagani si fa fotografare in intimo. Il lato A è perfetto e fa sognare – FOTO

La bellissima Ludovica Pagani si lascia immortalare mentre indossa solo dell’intimo. Un outft sexy che risalta il suo lato A. Semplicemente magnifica.

Lascia tutti senza fiato la foto di Ludovica Pagani in lingerie. Sexy e impeccabile in questo ultimo scatto che ha mandato in delirio i suoi follower. Abituati ormai alla bellezza prorompente della Pagani, la giornalista trova sempre il modo per stuzzicare gli occhi di chi la guarda con queste foto davvero deliziose. Sexy e di classe, così appare la Pagani in questa foto condivisa pochi minuti ma già diventata un successo. Premettendo che Ludovica qualsiasi cosa indossi le dona perfettamente, l’outfit da notte è davvero bollente. Una sottoveste nera in seta, semplice ma d’impatto. Bretelle sottili che conferiscono al capo una maggiore sensualità. Ludovica Pagani personalizza la sottoveste con le sue forme; dalla scollatura infatti emerge il lato A perfetto creando un vedo non vedo davvero sensazionale.

Ludovica Pagani e la “questione del calzino”

Ludovica Pagani è molto seguita sui social, non solo per la sua bellezza ma per lo stile che propone quotidianamente. Molte ragazze infatti chiedono consigli sugli acquisti dalla stessa effettuati: proprio in queste ore la Pagani si era scattata un selfie ed aveva fatto un video – tutto postato sulle storie di Instagram – nei quali l‘influencer mostrava con orgoglio i suoi calzini di spugna decorati con il viso di Topolino. Calzini che hanno avuto successo: in poche ore tantissime a contattarla per chiederle dove avesse acquistato quei calzini trend.

Il suo forte impatto social la rende tra le più amate e richieste dai brand di abbigliamento o di bijoux, come in questi scatti dove la Pagani presta il suo volto per promuovere un brand di gioielli. Su di lei stanno un incanto, non potevano scegliere testimonial migliore.

