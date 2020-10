Lutto a “Tu Si Que Vales”, è morta la nota cantante – FOTO E VIDEO

“Tu Si Que Vales”, lutto per il noto programma: è morta Veronica Franco, la diciannovenne che lottava da due anni contro la leucemia

Lo scorso 12 settembre, la dolce Veronica Franco si era presentata a “Tu Si Que Vales” per cantare la sua meravigliosa versione dell’Hallelujah. La storia della giovane cantante ha fatto breccia nel cuore dei 4 giudici, lasciandoli senza parole: Veronica combatteva da due anni contro la leucemia, una malattia che, nonostante i danni neurologici, non l’aveva mai abbattuta.

Veronica si è spenta oggi, lasciando i genitori e la sorella Michela.

Tu Si Que Vales: la lotta di Veronica contro la leucemia

Nella puntata del 12 settembre, la 19enne Veronica Franco si è presentata di fronte ai giudici di “Tu Si Que Vales” in sedia a rotelle, senza alcun timore. Ha parlato loro della propria lotta contro la leucemia, malattia che l’accompagnava fin dal settembre 2018.

Cantando la sua versione della nota canzone “Hallelujah“, la ragazza ha commosso tutti, e in particolare i giudici.

La storia di Veronica Franco è una storia toccante, fatta di battaglie e, soprattutto, di un’estenuante guerra contro un avversario temibile. La giovane, presentandosi al pubblico, ha parlato dei danni neurologici che sono insorti a seguito del male. Tuttavia, con la sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5, ha dimostrato fino all’ultimo la sua vera natura: quella di una guerriera che non si è mai arresa.

Ad annunciare la sua morte è stato Vanni Oddera, biker che da tempo promuoveva negli ospedali la “mototerapia“. Con un post su Facebook, quest’ultimo ha salutato così la ragazza: “Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intorno a te. La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena“.

La giovane Veronica lascia una meravigliosa famiglia, composta dai genitori Luca e Rosanna, e dalla sorella Michela, la quale aveva fatto da donatrice per il trapianto di midollo. Proprio in merito alla sorella, Veronica si era espressa tempo fa, affermando che non avrebbe “mai smesso di ringraziarla“.

