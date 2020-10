Malena Mastromarino sempre più bollente anche sui social, la diva del cinema a luci rosse regala una soggettiva vietata ai deboli di cuore

Ha debuttato rispetto ad altre piuttosto tardi nel mondo del cinema a luci rosse, ma il suo impatto è stato immediato e devastante. Parliamo di Malena Mastromarino, in arte diventata Malena la Pugliese, una delle ‘muse’ di Rocco Siffredi. In passato impegnata in politica nelle fila del Partito Democratico, nel 2016 ha deciso di cambiare vita e darsi alle pellicole per adulti. Fascino verace, esplosivo, rapidamente è diventata una delle preferite degli appassionati, italiani ed internazionali. Malena si è inoltre fatta notare anche per un atteggiamento decisamente anticonformista, che l’ha vista approdare anche sulla tv generalista ed esporsi in prima fila su temi importanti. Il suo fascino è decisamente irresistibile e anche sui social regala spesso ai suoi followers scatti davvero provocanti. A pagina successiva, vi offriamo il post pubblicato oggi su Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Malena Mastromarino, il lato B in primo piano ‘buca’ lo schermo – FOTO

Malena senza freni, calze a rete e dettaglio rovente: Instagram impazzisce